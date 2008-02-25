У Ющенка хочуть, щоб Тимошенко сповна заплатила за близькі стосунки з Росією
08:19, 25 лютого 2008Політика
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Стан розхрахунків «кидає тінь» на відносини...
Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА незадоволений станом розрахунків Україною за спожитий газ.
Про це він заявив в ефірі телеканалу «Інтер» у неділю.
За словами В.БАЛОГИ, такий стан розхрахунків «кидає тінь» на відносини між двома стратегічними партнерами – Україною та Росією. «Якщо ми хочемо, щоб між нами були якісні і близькі стосунки, то нам потрібно всі домовленості, в тому числі і по сплаті за енергоносії, виконувати чітко», - сказав він.
В.БАЛОГА наголосив, що саме чітке виконання домовленостей не призведе до появи питання щодо форми постачання газу протягом 2008 року і в перспективі.
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