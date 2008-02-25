У Ющенка хочуть, щоб Тимошенко сповна заплатила за близькі стосунки з Росією

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА незадоволений станом розрахунків Україною за спожитий газ.

Про це він заявив в ефірі телеканалу «Інтер» у неділю.

За словами В.БАЛОГИ, такий стан розхрахунків «кидає тінь» на відносини між двома стратегічними партнерами – Україною та Росією. «Якщо ми хочемо, щоб між нами були якісні і близькі стосунки, то нам потрібно всі домовленості, в тому числі і по сплаті за енергоносії, виконувати чітко», - сказав він.

В.БАЛОГА наголосив, що саме чітке виконання домовленостей не призведе до появи питання щодо форми постачання газу протягом 2008 року і в перспективі.