У БЮТ мають намір сьогодні поставити дві крапки

Сьогодні представники коаліції та опозиції сядуть за круглий стіл. Мета – обговорити ситуацію навколо розблокування роботи парламенту та ухвалити відповідну політичну угоду.

Втім коаліціанти не покладають великих надій на сьогоднішній захід. Він просто дасть можливість продовжити переговори, сказав Радіо Свобода представник БЮТ Андрій Шкіль: «Я не думаю, що цей круглий стіл поставить крапку, він має поставити дві крапки і далі має продовжитися, можливо, вже якась менш публічна розмова, яка би дала відповідь на питання чи парламентаризм буде жити в Україні чи ні. Доля парламентаризму зараз у дуже ненадійних руках Партії регіонів. А бажаючих знищити парламентаризм, на превеликий жаль, в Україні є предостатньо».