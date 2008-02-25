Медведько вважає, що розбій був, а зять Черновецького - ні при чому

Генпрокурор Олександр Медведько вважає, що для порушення кримінальної справи проти зятя мера Києва Леоніда Черновецького не було достатніх підстав. Незважаючи навіть на те, що напад на громадянина 2 серпня 2005 року, в участі в якому, звинувачують Вячеслава Супруненка, генпрокурор однозначно кваліфікує як злочин і розбій. Про це генпрокурор заявив в інтерв`ю Комерсант-Україна .

«Кримінальну справу порушили 18 лютого. Я в цей час перебував за межами України. Справу порушував заступник генерального прокурора Ренат Кузьмін, після чого її було направлено для організації розслідування в прокуратуру Києва. Я особисто вивчив її вчора (21 лютого.–видання) і вважаю, що мій заступник прийняв дещо поспішне рішення, порушивши справу відносно Супруненка, Комарніцького (Денис Комарніцький, лідер фракції блоку Леоніда Черновецкого в Київраді) і третьої, невстановленої особи, - заявив Медведько. - Так, я згоден з тим, що 2 серпня 2005 року було здійснено злочин, розбій, при якому побили людину і заволоділи її портфелем. Але в той же час, вивчивши матеріали кримінальної справи – я особисто вивчав їх від першої сторінки до останньої, - вважаю, що достатніх підстав для порушення справи відносно конкретних осіб не було. Тому я виніс ухвалу про відміну ухвали про порушення кримінальної справи відносно конкретних осіб і порушення кримінальної справи за фактом розбійного нападу».