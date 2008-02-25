У НУ-НС вважають, що на дострокові вибори йти можна і навіть треба

Депутат фракції блоку "Наша Україна – Народна Самооборона" Владислав Каськив упевнений у тім, що на засіданні круглого столу в понеділок не удасться розв`язати конфлікт у парламенті.

Про це він сказав в ефірі "5 каналу" у неділю ввечері, повідомляє Українська правда.

"На жаль, повинен констатувати, що і 25 лютого круглий стіл нічого не вирішить у наших взаєминах. Тому що той формат, який зараз існує у Верховній Раді, він примушує усіх боротися за інтереси, а не принципи, тому і консенсус навряд чи вийде, поки не відбудеться переформатування Верховної Ради", – сказав Каськів.

Водночас, депутат вважає, що такий круглий стіл стане одним із етапів розв’язання ситуації, зо склалася у Верховній Раді.

На думку Каськіва, формат парламенту необхідно змінювати шляхом проведення виборів.

"Можна піти на позачергові вибори і навіть потрібно йти. Але ті, хто говорять про це, не змінивши систему виборів, коли будуть вибирати не людей і не дадуть шанс пройти новим людям у парламент, лукавлять", - сказав він.

У понеділок лідери парламентських фракцій і голова Верховної Ради Арсеній Яценюк мають намір провести круглий стіл.

Спікер виступає за підписання політичної угоди про розблокування парламенту після проведення такого круглого столу.

Із 18 січня опозиція блокує засідання Верховної Ради.