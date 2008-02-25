Біля посольства Вірменії пройде мітинг пам’яті жертв геноциду азербайджанців

26 лютого 2008 року з 12.00 до 12.30 представники азербайджанської діаспори України біля посольства Республіки Вірменія в Україні проведуть мітинг з нагоди Дня пам’яті жертв геноциду азербайджанців в м. Ходжали (Нагірний Карабах, Азербайджан).

Ще один мітинг пройде 12.45 до 13.15 біля будинку представництва Організації з Безпеки та Співробітництва в Європі (м. Київ).

Телефон для довідок: (044) 4893199. Конгрес Азербайджанців України.