Регіонали хочуть мінятися з Ющенком... референдумами

Партія регіонів готова об’єднати два референдуми – щодо змін до Конституції і щодо вступу України до НАТО. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив «регіонал» Олександр Стоян: «Чомусь Президент ініціює референдум щодо змін до Конституції, і не боїться звернутися до народу. Партія регіонів готова навіть на таку пропозицію: разом з референдумом щодо змін до Конституції провести референдум щодо вступу до НАТО».

Нагадаємо, що з вимогою ухвалити постанову щодо порядку вступу України до Північно-Атлантичного альянсу Партія регіонів вже майже місяць блокує роботу парламенту.

Президент Віктор Ющенко утворив Національну конституційну раду, яка має розробити зміни до Конституції.

Глава держави вважає, що оновлений текст Основного закону має бути ухвалений на референдумі.