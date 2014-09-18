Садовий: Частину Донбасу слід визнати окупованою, а не надавати їй спецстатус

Про це він сказав сьогодні під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1».

«Ворог захопив частину нашої території, сьогодні частина Донецької та Луганської областей знаходяться в окупації, це організовані військові, які мають сучасну зброю», - заявив він.

«Це є реалії, і обманювати себе, говорячи про те, що якийсь спеціальний статус – це не вирішить проблематику», - переконаний Садовий.

Мер Львова додав, що «прийняли цей закон, але він не буде діяти, тому що «будь-який договір, який підписується з Росією – він не коштує паперу, на якому він підписаний». При цьому Садовий додав, що «людям треба говорити правду» та визнати частину Луганської та Донецької області окупованими.

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Як повідомляв УНІАН, 16 вересня, Верховна Рада ухвалила президентські закони «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» та «Про недопущення переслідування та покарання осіб-учасників подій на території Донецької та Луганської областей».

Закон про особливий порядок передбачає «можливість створення рішенням міських, селищних, сільських рад із числа громадян України, які постійно проживають у відповідних населених пунктах, на добровільних засадах загонів народної міліції, на які покладається реалізація завдання з охорони громадського порядку в населених пунктах окремих районів і які реалізують повноваження, передбачені для них законами України, здійснення координації діяльності таких загонів з охорони громадського порядку в населених пунктах окремих районів відповідним сільським, селищним, міським головою і т.д».