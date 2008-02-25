Коли запрацює Верховна Рада – прогноз від НУ-НС

"Сьогодні за круглим столом буде дискусія. А може, й не буде. Але, на мою думку, виходячи з коментарів, що сьогодні лунають, Верховна Рада почне працювати не раніше, ніж за тиждень", – вважає Анатолій Матвієнко, член фракції "Наша Україна – Народна Самооборона". Про це він сказав в телефонному інтерв’ю сайту RAZOM.

Парламентарій додав, що робота ВР неможлива цього тижня ще й через те, що народні депутати за розкладом повинні працювати в округах.