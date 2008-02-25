У НУ-НС є претензії до нової політичної угоди

11:39, 25 лютого 2008
Політика
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Фракція внесла свої пропозиції

Фракція блоку “Наша Україна – Народна самооборона” висловлює певні застереження до проекту нової політичної угоди, але в цілому готова її підписати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання круглого столу за участі голови ВР та керівників парламентських фракцій заявив лідер фракції НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

«Щодо деяких норм, у нас є застереження, але в цілому ми готові до підписання», - сказав він.

За словами В.КИРИЛЕНКА, фракції коаліції готові взяти участь у голосуванні всіх постанов щодо відносин України та НАТО, на чому наполягає опозиція.

При цьому він наголосив, що фракція НУ-НС внесла свої пропозиції до політичної угоди. Водночас він висловив сумнів, що опозиція підтримає деякі запропоновані НУ-НС пункти проекту угоди.

В.КИРИЛЕНКО також наголосив, що угоду повинні підписати і виконувати усі п’ять фракцій.

Як повідомляв УНІАН 19 лютого голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК запропонував лідерам фракції підписати нову редакцію політичної угоди щодо розблокування роботи парламенту.

 

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