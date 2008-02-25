У КПУ кажуть, що угоду підписали лише дві фракції: до чого тут інші?

Комуністична партія України не бачить можливості розпочати роботу Верховної Ради, оскільки політична угода не вирішує проблем, які виникли.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав член фракції КПУ Адам МАРТИНЮК сьогодні під час круглого столу у ВР.

За його словами, варіант угоди не розв’язує питання щодо «листа трьох» з приводу приєднання України до Плану дій щодо членства в НАТО.

А.МАРТИНЮК ще раз нагадав, що фракція КПУ пропонує в найближчий час провести референдум щодо НАТО.

Він підкреслив, що в Україні вводиться нове поняття «угодне право», тобто вирішуються питання за допомогою різних політичних угод.

Разом з тим депутат КПУ наголосив, що фракція комуністів пропонує прийняти законопроекти, які стосуються повернення майна базових галузей народного господарства, щодо оголошення України позаблоковою країною, про продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення, а також скасувати заборону смертної кари.

А:МАРТИНЮК наголосив, що в запропонованій політичній угоді, зокрема, передбачається, що всі 5 фракцій беруть зобов’язання виконувати коаліційну угоду, підписану БЮТ та НУ-НС.

Він вважає це дивним, оскільки цю угоду підписали дві політичні сили. «Виконуйте на здоров’я», при чому тут інші політичні сили», - заявив А.МАРТИНЮК.