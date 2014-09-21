Порошенко заявляє, що українські Збройні Сили матимуть, чим оборонятися
Президент України Петро Порошенко заявляє, що українські Збройні Сили матимуть, чим оборонятися, оскільки країна отримала нелетальну оборонну зброю від іноземних партнерів.
Про це глава держави заявив в інтерв`ю журналістам українських телеканалів у неділю.
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”Щодо летальної чи нелетальної зброї. Це питання ставили мені в Конгресі (США - УНІАН) в такому контексті: що навіть сирійські повстанці отримали від США летальну зброю, а ви не отримали. Я відповів, що дослівно ви дали цитату з першого каналу російського телебачення... Я вам відповім так: сирійські повстанці отримали кулемети. Кулемети - є смертельна зброя. Ми кулемети не отримали, тому що у нас є кулемети, танки, системи залпового вогню, ракети, артилерія і все інше, що дозволяє сьогодні нам тримати фронт такої довжини. Але ми маємо отримати і отримали все, що нам необхідно: розвідувальне, радарне, спостережне та інше оборонне обладнання, яке дозволить в десятки разів підвищити ефективність нашої зброї, модернізувати її... і це буде не лише з боку США. Чи це є летальна? Ні. Але це є оборонна”, - підкреслив Порошенко.
Президент запевнив, що українським військовослужбовцям буде чим оборонятися.