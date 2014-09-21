Порошенко заявляє, що українські Збройні Сили матимуть, чим оборонятися



Про це глава держави заявив в інтерв`ю журналістам українських телеканалів у неділю.

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”Щодо летальної чи нелетальної зброї. Це питання ставили мені в Конгресі (США - УНІАН) в такому контексті: що навіть сирійські повстанці отримали від США летальну зброю, а ви не отримали. Я відповів, що дослівно ви дали цитату з першого каналу російського телебачення... Я вам відповім так: сирійські повстанці отримали кулемети. Кулемети - є смертельна зброя. Ми кулемети не отримали, тому що у нас є кулемети, танки, системи залпового вогню, ракети, артилерія і все інше, що дозволяє сьогодні нам тримати фронт такої довжини. Але ми маємо отримати і отримали все, що нам необхідно: розвідувальне, радарне, спостережне та інше оборонне обладнання, яке дозволить в десятки разів підвищити ефективність нашої зброї, модернізувати її... і це буде не лише з боку США. Чи це є летальна? Ні. Але це є оборонна”, - підкреслив Порошенко.

Президент запевнив, що українським військовослужбовцям буде чим оборонятися.