Ющенко закликає не драматизувати ситуацію

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає не драматизувати політичну ситуацію в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав журналістам в Секретаріаті Президента сьогодні після закінчення політичних консультацій.

За словами Президента, події в парламенті за останні 2 місяці є центральними політичними подіями в Україні. Президент зазначив, що без ефективної Верховної Ради, Конституційного Суду, Кабінету міністрів важко формувати результативну державну політику.

За словами В.ЮЩЕНКА, він не хотів би, щоб драматизували цей процес. Президент зазначив, що сьогодні країна має молоду демократію.

Крім цього, проблеми виникають «з персонального егоїзму». На думку В.ЮЩЕНКА, необхідно вважати, що багато процедур формування парламентської коаліції чітко не прописані в законах і регламенті ВР. Серед них він назвав таку проблему як, які комітети та контрольні комісії мають належати представникам правлячої коаліції, а які – представникам опозиції.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що за останні 2 місяці «ми пройшли дуже важливий етап». «Хтось пройшов цей іспит, хтось не пройшов», - сказав В.ЮЩЕНКО. Він наголосив, що залишається прихильником «коаліції демократичних сил, яку ще називають помаранчевою». Він нагадав, що представники цієї коаліції провели дуже багато переговорів, метою яких було не залишити жодних не з’ясованих питань. В результаті цього, на думку В.ЮЩЕНКА, був отриманий документ (коаліційна угода), який може бути зразком для майбутніх часів. В.ЮЩЕНКО додав, що ця коаліція повинна була мати добрі перспективи.