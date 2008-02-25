Черновецький зменшив свій головний біль удвічі

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ своїм розпорядженням від 19 лютого затвердив зміни в календарний план проведення пленарних засідань сесії Київради у січні-липні 2008 року.

Згідно з новим календарним планом, розміщеним на офіційному веб-порталі столичної влади, у найближчі три місяці кількість пленарних засідань зменшено вдвічі.

Так, у березні, квітні й травні заплановано по два пленарних засідання: 13 та 27 березня, 10 та 24 квітня, 15 та 29 травня, тоді як раніше передбачалось щотижневе проведення пленарних засідань.

У червні заплановані сесійні засідання із щотижневим планом роботи, зокрема пленарні засіданні мають відбутися 5, 12, 19 та 26 червня. У липні передбачено три пленарні засідання сесії Київради - 3, 10 та 17 липня.

Найближче засідання сесії, згідно із новим календарним планом, відбудеться 28 лютого.

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