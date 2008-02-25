Ющенко надавав доручень Тимошенко і Черновецькому

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні підписав Указ “Про невідкладні заходи щодо розвитку міста Києва” (№.157/2008 від 25 лютого 2008 року).

Текст відповідного указу розміщений на офіційному сайті Президента України.

Зокрема, Кабінет міністрів та Київська міська державна адміністрація повинні вжити в установленому порядку невідкладних заходів щодо будівництва нових та реконструкції існуючих ліній Київського метрополітену, реконструкції ліній швидкісного трамваю, оновлення та модернізації рухомого складу міського транспорту загального користування, придбання сучасних трамвайних вагонів, тролейбусів, автобусів та вагонів метрополітену.

Крім того, Президент вважає за необхідне здійснити будівництво, реконструкцію та ремонт автомобільних доріг, у тому числі штучних споруд - мостів, шляхопроводів, наземних та підземних пішохідних переходів, розв`язок доріг із відповідним інженерним облаштуванням.

Уряд та КМДА також повинні впровадити інтелектуальні системи управління спеціальними технічними засобами, призначеними для організації та регулювання дорожнього руху.

Також Президент зобов’язав Кабмін та КМДА вжити в установленому порядку невідкладних заходів щодо будівництва залізничної лінії сполученням Київ - міжнародний аеропорт «Бориспіль», а також сучасного центрального автовокзалу.

На думку В.ЮЩЕНКА, у Києві необхідно встановити єдині вимоги до зовнішнього вигляду рухомого складу київського міського транспорту загального користування, передати у комунальну власність територіальної громади столиці причали, що перебувають в державній власності, з метою розвитку річкового транспорту та завершення комплексу робіт із впорядкування набережної річки Дніпро в межах міста.

Згідно з указом Президента, у Києві необхідно розширити мережі підприємств роздрібної торгівлі продовольчими товарами та побутового обслуговування населення в центрі міста, перегляду режиму роботи таких підприємств з метою його пристосування до потреб населення.

Водночас, В.ЮЩЕНКО зобов’язав уряд та КМДА вжити невідкладних заходів щодо збереження, відтворення та охорони історико-культурного середовища в місті Києві. Зокрема, йдеться про перегляд Генерального плану Києва та проекту планування його приміської зони на період до 2020 року з метою визначення територій, що мають особливу історико-культурну цінність, історичних ареалів міста та встановлення режиму використання цих територій.

Президент звертає увагу уряду та КМДА на необхідність збереження мережі закладів, підприємств та організацій культури, зокрема бібліотек, музеїв, а також видавництв, книгарень, недопущення безпідставного позбавлення таких закладів, підприємств та організацій займаних ними приміщень, а також збереження об`єктів культурної спадщини, в тому числі об`єктів, що перебувають у власності релігійних організацій або передані їм у користування.

В.ЮЩЕНКО вважає, що комплекс Києво-Печерської лаври повинен бути переданій у державну власність. Крім того, уряд та КМДА повинні розробити державну програму збереження комплексу Києво-Печерської лаври та розвитку Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

Згідно з дорученнями Президента, уряд та міська адміністрація повинні вжити заходів щодо здійснення робіт із проектування та відбудови об`єкта культурної спадщини - Храму Стрітення Господнього на місці його історичного розташування на розі вулиць Стрітенської та Великої Житомирської, а також завершення відбудови церкви Святої Катерини на території Державного історико-меморіального заповідника «Лук`янівський цвинтар».

Крім того, В.ЮЩЕНКО просить уряд та КМДА вирішити питання щодо надання земельної ділянки для будівництва кафедрального собору Вірменської апостольської церкви та не допускати розташування розважальних закладів, об`єктів грального бізнесу біля культових будівель, зокрема біля кафедрального собору Української греко-католицької церкви.

Згідно з указом Президента, Кабінет міністрів та міська адміністрація повинні вжити заходів щодо надання земельної ділянки для будівництва комплексу для розміщення науково-дослідного і культурно-інформаційного центру «Шевченківський дім» та визначення охоронних зон Державного музею народної архітектури та побуту України з метою його повноцінного функціонування і розвитку.

В.ЮЩЕНКО також наполягає на поверненні до державної власності об`єкта незавершеного будівництва по вулиці Інститутській, 3 з метою будівництва нового корпусу Національного художнього музею України.

Крім того, Президент наполягає на безумовному виконанні свого Указу від 3 травня 2007 року № 371 «Питання історико-архітектурної пам`ятки - музею Київська фортеця» щодо, зокрема, впорядкування питань землекористування на території Національного історико-архітектурного музею «Київська фортеця», передачі йому земельних ділянок, визначення, винесення в натурі (на місцевості) та на відповідних картографічних матеріалах його меж та зон охорони.

В.ЮЩЕНКО також доручив Кабміну та КМДА опрацювати питання щодо спорудження у місті Києві Меморіалу пам`яті борців за незалежність України.

Уряд та Київська міська державна адміністрація повинні інформувати про хід виконання цього Указу щомісяця.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.