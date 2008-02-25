Верховна Рада відновить роботу 4 березня?

Робоча група з напрацювання документа для розблокування роботи Верховної Ради пропонуватиме керівникам фракцій підписати протокол порозуміння.

Про це сьогодні в інтерв’ю кореспонденту УНІАН після першого засідання робочої групи повідомив народний депутат, член фракції БЮТ Микола ТОМЕНКО.

Він нагадав, що робоча група була створена сьогодні за участю представників чотирьох фракцій, крім КПУ.

Як повідомив М.ТОМЕНКО, були опрацьовані пропозиції і зауваження до проекту документа, підписання якого дозволило б розблокувати роботу ВР.

За його словами, за основу був взятий проект документа, запропонований головою ВР Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ.

При цьому, наголосив М.ТОМЕНКО, з проекту документа зняті оціночні судження щодо діяльності тих чи інших фракцій.

За його словами, в питанні НАТО лідерам фракцій буде запропоновано або ухвалити узгоджений текст постанови, або винести на голосування всі постанови, які були зареєстровані.

Крім того, проектом протоколу передбачається, що робота ВР розпочнеться 4 березня.

Також, наголосив М.ТОМЕНКО, пріоритетними питаннями для розгляду ВР пропонуватиметься затвердити Програму діяльності уряду; законопроект про державні закупівлі, що передбачає скасування Тендерної палати; заслуховування інформації НБУ щодо стану грошово-кредитної політики; внесення змін до регламенту щодо діяльності парламентської опозиції, а також ряд кадрових питань.

Крім того, зазначив М.ТОМЕНКО, разом з протоколом порозуміння буде запропоновано затвердити додаток законопроектів, які будуть включені до порядку денного ВР щонайменше на тиждень пленарних засідань.

За його словами, якщо «робоча група і лідери фракцій будуть і в подальшому знаходити компроміс, то 4 березня Верховна Рада відновить свою роботу».

Він також повідомив, що наступне засідання робочої групи відбудеться завтра, 26 лютого.