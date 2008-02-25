Ющенко випив по келиху з Тимошенко і Богатирьовою (фото)

Глава держави прийняв вітання з днем народження

Сьогодні Президент України Віктор Ющенко прийняв вітання із днем народження. Першими Главу держави привітали керівництво Секретаріату Президента України та РНБОУ, повідомляє прес-служба Президента. Також Віктора Ющенка поздоровили Голова Верховної Ради України Арсеній Яценюк та голова «Нашої України» В`ячеслав Кириленко, Прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко та члени уряду, голови ОДА, мери обласних міст, ієрархи церков. Привітати Верховного головнокомандувача прийшло керівництво Міноборони, Генштабу, СБУ, УДО, СЗР та ГУР МО. Крім того, Президента України поздоровили представники судової гілки влади та інтелігенції. Серед подарунків Главі держави – квіти, книжки та фотоальбоми.

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