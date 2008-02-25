У Великій Британії обговорили політичні виклики для нової України

Сьогодні під час свого візиту до Великої Британії віце-прем’єр-міністр у справах європейської та міжнародної інтеграції України Григорій НЕМИРЯ взяв участь у “круглому столі” Королівського інституту міжнародних відносин (“Четем Хаус”) на тему “Політичні виклики для нової України”.

Як повідомляє прес-служба віце-прем`єр-міністра, під час свого виступу Г.НЕМИРЯ зупинився на пріоритетах нового уряду України в контексті здійснення внутрішніх реформ та проведення політики європейської інтеграції України.

Відповідаючи на запитання учасників “круглого столу” щодо перспектив внутрішньополітичного розвитку нашої держави, Г.НЕМИРЯ зазначив: “Сподіваюся, що всі політичні сили, які бажають добра Україні, докладатимуть зусиль для забезпечення політичної стабільності у нашій державі”.

Окремо під час “круглого столу” було обговорено питання координації політики держави у сфері європейської інтеграції. У зв’язку з цим Віце-прем’єр-міністр відзначив: “Успішність європейської інтеграції визначається ефективністю горизонтальної координації діяльності органів влади у цій сфері. Ми серйозно налаштовані покращити таку координацію. Без цього покращення європейська перспектива України є малоздійсненною”.

Учасники “круглого столу” також обговорили питання розвитку відносин України з ЄС і НАТО та перспективи українсько-російських відносин.

Як повідомляв УНІАН, 21-25 лютого Г.НЕМИРЯ перебуває з візитом у Великій Британії.