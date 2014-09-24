У СК Росії підтвердили, що Савченко відправили до Москви

Таким чином, слідство вперше офіційно підтвердило, що Савченко планують відвезти на психіатричну експертизу до Москви. За словами Маркіна, це звичайна практика в подібних випадках.

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Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на офіційного представника СК РФ Володимира Маркіна.

"У рамках кримінальної справи Надії Савченко, обвинуваченої за статтею "вбивство", призначено психіатричну експертизу. Це звичайна практика й обов'язкова вимога російського кримінально-процесуального законодавства у випадках, коли людину звинувачують у скоєнні особливо тяжкого злочину", - сказав він.

За словами представника СК РФ, Савченко та її захисник "у встановленому законом порядку повідомлені про призначення їй стаціонарної психіатричної експертизи, яка буде їй проведена в Москві".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні адвокат Савченко Марк Фейгін повідомив, що Савченко 22 вересня етапували з воронезького СІЗО, її місцезнаходження невідоме.

Пізніше Фейгін заявив, що Савченко етапували з воронезького СІЗО до Москви для проведення слідчих дій і психолого-психіатричної експертизи.

Довідка УНІАН. Українську льотчицю Савченко захопили у полон проросійські терористи в зоні АТО на сході України у середині червня. Пізніше з'ясувалося, що вона знаходиться у СІЗО у Воронежі. У Росії її звинуватили у причетності до загибелі під Луганськом російських тележурналістів, які, нелегально прибувши на територію України, у складі групи бойовиків висвітлювали їх напади на українських військових.

Російські слідчі стверджують, що Савченко затримали після того, як вона сама в'їхала до РФ "без документів під виглядом біженки". Українська влада заявляє , що Савченко викрали терористи на Донбасі, і потім передали Росії.

25 липня Воронезький обласний суд відхилив апеляцію захисту, і залишив під вартою Савченко до 30 серпня, відмовившись випустити її під заставу.

27 серпня Совєтський районний суд Воронежа продовжив термін утримання під вартою Савченко до 30 жовтня.