Савченко етапували з воронезького СІЗО у невідомому напрямку

За словами адвокатів Савченко Миколи Полозова та Марка Фейгіна, це сталося ще 22 вересня, проте вони про це дізналися лише сьогодні вранці

Читайте такожРосійські слідчі не змогли надати докази провини льотчиці Савченко – захистКрім того, про місцезнаходження Савченко наразі нічого не відомо, в адміністрації СІЗО відмовляються повідомляти, куди саме її відвезли.

Важно. В СИЗО-3 Надежды Савченко я не обнаружил. В администрации сообщили, что ее этапировали 22.09, но не говорят куда. Начинаем искать. — Николай Полозов (@Moscow_advokat) 24 сентября 2014 Надежду Савченко этапировали из воронежского СИЗО-3. Это стало известно только сегодня утром. — Mark Feygin (@mark_feygin) 24 сентября 2014

Довідка УНІАН. Українську льотчицю Савченко захопили в полон проросійські терористи в зоні АТО на сході України в середині червня. Пізніше з'ясувалося, що вона перебуває у СІЗО у Воронежі.

Там її звинуватили у причетності до загибелі під Луганськом російських тележурналістів, які, нелегально прибувши на територію України, у складі групи бойовиків висвітлювали їхні напади на українських військових. Російські слідчі стверджують, що Савченко затримали після того, як вона сама в'їхала до РФ «без документів під виглядом біженки».

Українська влада заявляє, що Савченко викрали терористи на Донбасі і потім передали Росії. В Україні порушили кримінальне провадження щодо викрадення Савченко.

25 липня Воронезький обласний суд відхилив апеляцію захисту та залишив під вартою Савченко до 30 серпня, відмовившись випустити її під заставу. 27 серпня Радянський районний суд Воронежа продовжив термін утримання під вартою Савченко до 30 жовтня. 28 серпня стало відомо, що захист Савченко оскаржив цю постанову Радянського райсуду.