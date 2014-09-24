Заступника Тарути призначили головою Держагентства з питань відновлення Донбасу

Кабінет міністрів України призначив Андрія Ніколаєнка головою Державного агентства України з питань відновлення Донбасу.

Відповідне розпорядження від 23 вересня 2014 р. № 874-р опубліковане на Урядовому порталі.

Нагадаємо, з січня 2013 року по березень 2014 року Ніколаєнко обіймав посаду голови Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня Кабінет міністрів України створив Державне агентство з питань відновлення Донбасу.

На відновлювальні роботи на сході країни, де проводиться антитерористична операція, необхідно близько 11,8 млрд грн.

Як заявив віце-прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, необхідно відновити більш як 11 тис. об'єктів у Луганській і Донецькій областях.