Терористи "Градами" обстріляли Кам'янку Донецької області
00:36, 25 вересня 2014Політика
0 0
Терористи продовжують обстріл українських військових, незважаючи на оголошене на початку вересня перемир'я. Так, сьогодні, зокрема, було обстріляне селище Кам'янка Донецької області.
REUTERS
Як повідомили LB.ua артилеристи, постріли здійснювалися з боку Жданівки. За їх словами, працювало 5-6 "Градів".
Читайте такожПід Шахтарськом бойовики обстріляли сили АТО з "Градів", танків і мінометів
Втрат серед українських військових немає.
Нагадаємо, з моменту проголошення перемир'я на Донбасі вогонь з боку терористів не припиняється.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter