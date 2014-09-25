Терористи "Градами" обстріляли Кам'янку Донецької області

00:36, 25 вересня 2014
Політика
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Терористи продовжують обстріл українських військових, незважаючи на оголошене на початку вересня перемир'я. Так, сьогодні, зокрема, було обстріляне селище Кам'янка Донецької області.

REUTERS

Як повідомили LB.ua артилеристи, постріли здійснювалися з боку Жданівки. За їх словами, працювало 5-6 "Градів".

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Втрат серед українських військових немає.

Нагадаємо, з моменту проголошення перемир'я на Донбасі вогонь з боку терористів не припиняється.

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