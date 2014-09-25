Терористи "Градами" обстріляли Кам'янку Донецької області

Як повідомили LB.ua артилеристи, постріли здійснювалися з боку Жданівки. За їх словами, працювало 5-6 "Градів".

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Втрат серед українських військових немає.

Нагадаємо, з моменту проголошення перемир'я на Донбасі вогонь з боку терористів не припиняється.