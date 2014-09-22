Le Monde: Двох українських солдатів було вбито, незважаючи на перемир'я

Про це йдеться у статті, яка називається «Двох українських солдатів було вбито, незважаючи на перемир'я», опублікованій у французькій газеті Le Monde.

Ці втрати серед українських військових, а всього вже загинуло 39 солдатів і мирних жителів, під час бойових дій з моменту встановлення режиму припинення вогню 5 вересня, показують, наскільки це крихке перемир'я, якого, тим не менш, в цілому почали більше дотримуватися, починаючи з суботи.

У неділю в Києві президент України Петро Порошенко сказав про «деескалацію». Він також підкреслив, що не можна врегулювати конфлікт виключно військовим шляхом, нагадавши, що «чим більше буде тактичних груп і батальйонів української армії в сепаратистських регіонах, тим більше там буде російських військ».

Демілітаризована зона

Українська армія стверджує, що приступила до реалізації дев'яти пунктів мінського меморандуму, який підписали представники українського уряду і бунтівників в суботу, і який передбачає створення 30-кілометрової буферної зони вздовж лінії фронту, заборону на польоти над сепаратистськими регіонами і відведення артилерійської зброї з обох сторін.

«Ми готуємо відведення важкого озброєння на 15 кілометрів від лінії фронту, запевнив Андрій Лисенко, прес-секретар РНБО. Він заявив у неділю, що створення буферної зони і реалізація інших пунктів мінського меморандуму будуть можливі лише після повного припинення бойових дій.

За останню добу «ми не констатували ніяких порушень українського кордону і нашого повітряного простору. Не було також і обстрілу з території Росії; що свідчить про практичну реалізацію [Росією] пунктів мирного плану, прийнятого за ініціативою президента України», - сказав він.

Майже 2900 осіб було вбито під час конфлікту, який вже п'ять місяців вирує в російськомовних Донецькій і Луганській областях, що межують з Росією.