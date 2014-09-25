"Народна люстрація": у Черкасах двох депутатів облради кинули у смітник під час сесії (відео)

Зараз до обласної ради приїхали представники міліції та СБУ, повідомляє видання vikka.ua.

Читайте такожУ Запоріжжі лідера "козацтва" запхали у смітник (відео)Люди, що назвали себе майданівцями, запхнули у сміттєвий бак екс-першого заступника голови Черкаської облради та екс-регіонала Володимира Вовченка.

Після цього активісти вирішили, що настала черга ще одного депутата облради – Олександра Харламова. Його також силоміць кинули до сміттєвого баку.