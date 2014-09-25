"Народна люстрація": у Черкасах двох депутатів облради кинули у смітник під час сесії (відео)
12:50, 25 вересня 2014Політика
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У Черкасах активісти кинули двох депутатів обласної ради до сміттєвих контейнерів, вимагаючи люстрації.
Вовченко відчув, що таке "народна люстрація" / Скріншот
Зараз до обласної ради приїхали представники міліції та СБУ, повідомляє видання vikka.ua.
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Після цього активісти вирішили, що настала черга ще одного депутата облради – Олександра Харламова. Його також силоміць кинули до сміттєвого баку.
Нагадаємо, хвиля "народної люстрації" розпочалась 16 вересня, коли Верховна Рада приймала закон "Про очищення влади". Тоді прямо під стінами парламенту народного депутата Віталія Журавського кинули до смітника.
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