Порошенко: Зараз вдалий час для визначення статусу вояків ОУН-УПА

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції, відповідаючи на запитання щодо його позиції в питанні надання воїнам ОУН-УПА статусу учасників бойових дій та визнання ОУН-УПА воюючою стороною у Другій світовій війні.

Порошенко зазначив, що раніше ”питання вояків ОУН-УПА розколювало країну і саме тому воно не ставилося в перший ряд у порядок денний”.

”На Галичині, Франківщині, Тернопільщині, в Рівному, на Волині це питання було вже вирішене за рахунок місцевих рад. По всій країні - ні”, - сказав він.

Читайте такожАрхів СБУ оприлюднив документи про діяльність ОУН в діаспорі Водночас, наразі, відзначив президент, ”дуже гарний час”. ”Бо що таке воїн, який боронить свою державу, який захищає її так само, як це робили вояки УПА, - це гарний час поставити це питання”, - сказав Порошенко.