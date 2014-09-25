Харківська ОДА хоче розпуску облради через неприйняття програми оборони регіону

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив заступник голови, керівник апарату Харківської ОДА Василь Хома.

Читайте такожСБУ заявляє, що Харків очищено від диверсантів"Буде направлено відповідне звернення до президента України, і ми вже з головою обласної державної адміністрації розглядали це питання, з пропозицією розпустити обласну раду, тому що депутати не виконали свій громадянський обов'язок, не забезпечили обороноздатності Харківської області", - підкреслив Василь Хома.

Він також додав, що звернення з проханням дати оцінку саботажу прийняття програми депутатами Харківської облради буде направлено до Генпрокуратури і СБУ. "Будуть направлені відповідні звернення до Генпрокуратури, СБУ, обласна рада фактично саботувала забезпечення військових підрозділів матеріально і фінансово, підрозділів, які повинні відповідати за безпеку людей на певній території", - додав Василь Хома.

Він зазначив, що своїми діями "депутати продемонстрували не тільки політичну, але і людську недбалість".

Василь Хома підкреслив, що Харківська ОДА ініціюватиме позачергову сесію і виноситиме ще раз на розгляд депутатів непроголосовані програми територіальної оборони та облаштування державного кордону з РФ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Харківська обласна рада відмовився приймати програму заходів територіальної оборони Харківської області на період 2014-2015 років.