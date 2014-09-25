Харків’яни перекрили рух Хрещатиком, вимагаючи відставки Кернеса (фоторепортаж)

14:19, 25 вересня 2014
Політика
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У Києві активісти з Харкова перекрили рух Хрещатиком з вимогою відставки мера міста Генадія Кернеса. 

facebook.com/maidanpresscenter
 

Про це у Facebook повідомляє Maidan Press Center

"Ми вже пікетували в Харкові, але нас не слухають. Нам нема чого втрачати. Ми хочемо, щоб Харків був українським!" - заявили активісти. 

Як уточнюється, акція має назву "Харківщині - ефективну українську владу".

Вимоги харів’ян / facebook.com/maidanpresscenter

Згодом частина мітингарів пішла до Адміністрації Президента України. Серед активістів – «Громадська Варта Харькова», «Харьківський громадський форум» та «Автомайдан» та інші громадські активісти. 

публикацияMaidan Press Center.
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