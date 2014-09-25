Харків’яни перекрили рух Хрещатиком, вимагаючи відставки Кернеса (фоторепортаж)

Про це у Facebook повідомляє Maidan Press Center.

"Ми вже пікетували в Харкові, але нас не слухають. Нам нема чого втрачати. Ми хочемо, щоб Харків був українським!" - заявили активісти.

Як уточнюється, акція має назву "Харківщині - ефективну українську владу".

Згодом частина мітингарів пішла до Адміністрації Президента України. Серед активістів – «Громадська Варта Харькова», «Харьківський громадський форум» та «Автомайдан» та інші громадські активісти.