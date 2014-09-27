Міліція не дала комуністам провести мітинг у Харкові

Мітингувальникам комуністам пояснили, що суд заборонив їм проводити мітинги і марші, але перший секретар Харківського обкому Компартії Алла Александровська повідомила, що такої заборони немає, повідомляє 057.ua.

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Комуністів не пускають на територію Дзеркального струменя, а тих, хто чинить найменший опір - "пакують" в машини і розвозять по різних райвідділах.