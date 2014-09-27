Міліція не дала комуністам провести мітинг у Харкові
12:48, 27 вересня 2014Політика
0 0
Навпроти Дзеркального струменя проходить мітинг комуністів. Буйних відразу забирає міліція.
Мітингувальникам комуністам пояснили, що суд заборонив їм проводити мітинги і марші, але перший секретар Харківського обкому Компартії Алла Александровська повідомила, що такої заборони немає, повідомляє 057.ua.
Читайте такожУ МВС попередили харків'ян: ходити на заборонений "Марш миру" сьогодні не варто
Комуністів не пускають на територію Дзеркального струменя, а тих, хто чинить найменший опір - "пакують" в машини і розвозять по різних райвідділах.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter