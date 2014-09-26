Міськрада заборонила завтрашній марш комуністів у Харкові

У Харкові міськрада виступає за заборону проведення активістами Комуністичної партії України запланованої на завтра, 27 вересня, акції «Марш миру: ми проти війни!».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, відповідне рішення було прийнято сьогодні, 26 вересня, на засіданні погоджувальної комісії Харківського міськвиконкому.

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Так, члени комісії розглянули заявку міськкому КПУ про збір учасників ходи з 11.00 до 12.00 на вул. Сумській, біля Дзеркального струменя, подальшу ходу містом і проведення мітингу до 13.30. Орієнтовна кількість учасників акції, згідно з заявкою, мала скласти до 1,5 тис. осіб.

Як зазначив голова комісії, заступник Харківського міського голови Ігор Терехов, Управління СБУ в Харківській області отримало свідчення про те, що марш комуністів буде використаний неконструктивними силами для створення різних конфліктів. Він підкреслив, що в Харкові ситуація умисно розхитується.

«Мирний марш хочуть використати екстремістськи налаштовані громадські організації для дестабілізації ситуації в Харкові. В Інтернеті є відповідні звернення їхніх представників, тому під час маршу можуть бути великі проблеми і неприємності, де комуністів використають, як щит. Нам же важливий мир і спокій у місті, і наше завдання як міської влади їх зберегти. Тому ми не можемо погодитися на проведення цієї акції. Загалом, я вважаю, що неконструктивним силам треба дати жорстку відсіч, і прошу правоохоронні органи не стояти осторонь. В Харкові мають бути мир, спокій і благополуччя», - сказав Терехов.

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Представники міліції також заявили, що проведення таких масових заходів через ситуацію, що склалася в Україні, і близькості регіону до зони проведення АТО може мати негативні наслідки, оскільки часто такі зібрання громадян супроводжуються провокаціями і закінчуються бійками.

У той же час в соціальних мережах у групах «антимайдану» залишається оголошення про проведення завтра о 12.00 ходи від Дзеркального струменя до площі Свободи, а також мітингу на площі Свободи о 16.00.