В АТО заявляють, що продовжують дотримуватися перемир’я
12:11, 29 вересня 2014Політика
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Військовослужбовці Збройних сил України неухильно дотримуються перемир’я.
Військовослужбовці неухильно дотримуються перемир’я / прес-центр АТО
Про це повідомляє прес-центр АТО на сторінці у Facebook.
Допис by Прес-центр АТО.
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"Неухильно дотримуючись умов перемир’я, військовослужбовці ЗС України продовжують несення служби на визначених ділянках місцевості сходу України, здійснюючи контроль на блокпостах, опорних та спостережних пунктах. Вони прагнуть миру та завжди напоготові дати гідну відсіч терористам", - відзначають в АТО.
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