В АТО заявляють, що продовжують дотримуватися перемир’я

Про це повідомляє прес-центр АТО на сторінці у Facebook.

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"Неухильно дотримуючись умов перемир’я, військовослужбовці ЗС України продовжують несення служби на визначених ділянках місцевості сходу України, здійснюючи контроль на блокпостах, опорних та спостережних пунктах. Вони прагнуть миру та завжди напоготові дати гідну відсіч терористам", - відзначають в АТО.