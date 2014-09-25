Порошенко: Учора був перший день реального перемир’я

Про це повідомляється у Twitter Президента України Петра Порошенка.

"Вчора був перший день за багато місяців, коли Україна не мала жодного загиблого", – написав він.

Вчора був перший день за багато місяців, коли Україна не мала жодного загиблого. Це є перший день реального перемир'я. Слава Україні! — Петро Порошенко (@poroshenko) 25 сентября 2014

Президент також додав, що це був перший день реального перемир’я.

Читайте такожПорошенко ввів у дію таємне рішення РНБО щодо захисту УкраїниЯк повідомляв УНІАН, 19 вересня учасники Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України підписали Меморандум про реалізацію протоколу від 5 вересня, який складається з 9 пунктів.

Серед іншого, меморандум передбачає відведення великокаліберного озброєння на відстань не менш як 15 км з кожного боку та режим припинення вогню.