Херсонські активісти протестують проти призначення в ОДА колишнього заступника Захарченка

Як передає кореспондент УНІАН, про це громадські активісти заявили на прес-конференції в Києві.

Активісти заявляють, що голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Путілов, попри протести, намагається призначити Татарова своїм заступником.

За словами керівника творчого об'єднання «Каховський плацдарм» Сергія Цигіпи, після акції протесту громадськості проти призначення Татарова заступником голови ОДА - керівником апарату, що відбулася в Херсоні, Путілов відкликав з Кабінету міністрів відповідне подання і передав документи по Татарову у Люстраційний комітет. При цьому Цигіпа наголосив, що поки не набрав чинності закон про люстрацію, Люстраційний комітет, по суті, є громадською організацією, яка не має повноважень заблокувати подібне призначення.

Читайте також"Регіонали" і комуністи хочуть оскаржити закон про люстрацію в Конституційному суді - ЗМІПри цьому Цигіпа продемонстрував журналістам текст подання на призначення, в якому немає жодного слова про діяльність Татарова у період Майдану, коли він працював на посаді заступника Захарченка.

За словами Цигіпи, «15 вересня він (Татаров – УНІАН) вже прийняв присягу держслужбовця. Тобто це говорить про те, що він вже без 5 хвилин високопосадовець. Але після серії прес-конференцій вдалося добитися, що губернатор Путілов на зустрічі з активістами херсонського Майдану виправдовувався: він сказав, що Татаров за його дорученням знаходиться в зоні АТО, де займається обміном полонених. Але виявилося, що в Маріуполь Татаров не доїхав, а з’явився там лише через декілька днів. Виходить, що будь-якого ката з команди Януковича можна привезти на один день в Маріуполь, а потім вертати у владу. Для нас це абсолютно неприйнятно».

У свою чергу, активіст Автомайдану Юрій Тибенко наголосив, що в разі, якщо голова Херсонської ОДА наполягатиме на призначенні Татарова, місцеві активісти влаштують «люстрацію у смітнику», і «хай тоді спробує зайняти цю посаду».

Нагадаємо, Олег Татаров восени 2013 – взимку 2014 років був начальником Головного слідчого управління МВС України і курирував кримінальні справи проти євромайданівців.