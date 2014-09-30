Меркель: ЄС може переглянути енергетичну співпрацю з Росією

Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель, передає Deutsche Welle.

"Майже всі європейські країни пов’язані з Росією через їхнє енергопостачання… Для Німеччини ця залежність від російського газу становить 38 відсотків, для інших країн ця залежність сягає 100 відсотків", - зазначила канцлер.

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"Ми не ставимо за мету повністю позбутися цієї залежності", - додала вона.

Водночас Меркель наголосила, що якщо порушення базових принципів триватиме, ЄС може подумати про зміни в енергетичній співпраці в середньо- та довгостроковій перспективі.