Меркель: ЄС може переглянути енергетичну співпрацю з Росією
00:43, 30 вересня 2014Політика
0 0
Німеччина і Європа можуть переглянути енергетичну співпрацю з Росією в довгостроковій перспективі, якщо протистояння на Донбасі не вщухне.
REUTERS
Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель, передає Deutsche Welle.
"Майже всі європейські країни пов’язані з Росією через їхнє енергопостачання… Для Німеччини ця залежність від російського газу становить 38 відсотків, для інших країн ця залежність сягає 100 відсотків", - зазначила канцлер.
Читайте такожМеркель заявила, що поки не бачить можливості скасувати санкції ЄС проти Росії
"Ми не ставимо за мету повністю позбутися цієї залежності", - додала вона.
Водночас Меркель наголосила, що якщо порушення базових принципів триватиме, ЄС може подумати про зміни в енергетичній співпраці в середньо- та довгостроковій перспективі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter