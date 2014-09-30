Для голосування на виборах вже надрукували кілька мільйонів бюлетенів

Для голосування на позачергових виборах до Верховної Ради вже надруковано кілька мільйонів бюлетенів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив голова Центральної виборчої комісії Михайло Охендовський.

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"Ми почали їх друкувати не 1 жовтня, як багато хто очікував, а в ніч з 27 на 28 вересня, і вже надруковано кілька мільйонів виборчих бюлетенів для голосування в багатомандатному загальнодержавному окрузі", - сказав він.

Нагадаємо, позачергові вибори народних депутатів відбудуться 26 жовтня 2014 року.