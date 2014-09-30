Одеський кризовий медіацентр заявляє про напад «Правого сектора» на волонтера

Про це УНІАН повідомила керівник центру Олена Балаба.

Вона пояснила, що Іванов сьогодні був запрошений в центр в якості спікера, щоб розповісти про ситуацію на сході країни, звідки він повернувся днями.

«Сьогодні стався розбійний напад на нашого спікера - волонтера Костянтина Іванова, допомагає української армії в зоні АТО. Близько восьми осіб під проводом Сергія Стерненко (лідер одеського «Правого сектора» - УНІАН) під час брифінгу увірвалися в центр, схопили Костянтина, викрутили руки і силоміць виволокли на вулицю», - сказала Балаба. Вона зазначила, що співробітники центру, які намагалися протистояти нападникам, були відтіснені.

Читайте такожВ Одесі побили Шуфрича«Міліція, яка перебувала на виході з бізнес-центру «Шевченківський», не діяла і не відповідала на заклики співробітників центру затримати нападників», - сказала Балаба.

За її даними, Іванов є координатором регіональної організації «Правого сектора», про що під час свого недавнього візиту в Одесу заявляв прес-секретар партії Борислав Береза.

«Стерненко дане призначення не прийняв... Сьогодні я зроблю відповідну заяву в міліцію, аналогічно має намір вчинити Іванов», - заявила Балаба, додавши, що «вважає безпрецедентним напад на активістів, тим більше під час брифінгу».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Одесі проукраїнські активісти приготували сміттєвий бак для депутата Верховної Ради, кандидата в народні депутати Нестора Шуфрича, однак він на свою прес-конференцію не з'явився.

У той же час, біля бізнес-центру «Шевченківський» відбулося кілька інцидентів.

Зокрема, в сміттєвий контейнер представники «Правого сектора» опустили Костянтина Іванова, якого вивели з іншого офісу даної будівлі. Активісти заявили, що Іванов представляється учасником «Правого сектора», але таким, за їх твердженням, не є.

Крім того, відбулося зіткнення між літнім активістом «Правого сектору» та Євгеном Коганом, який називає себе журналістом. В результаті інциденту, пенсіонер, який, зі слів учасників акції, є директором однієї зі шкіл, госпіталізований. Когана затримали міліціонери, що забезпечують громадський порядок біля бізнес-центру.