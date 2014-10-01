Аваков особисто контролює розслідування справи про побиття Шуфрича
Розслідування нападу на депутата від Партії регіонів Нестора Шуфрича знаходиться на особистому контролі начальника Одеської міліції Івана Катеринчука та міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.
Про це повідомляє відділ зв'язків з громадськістю ГУ МВС України в Одеській області.
Зараз слідство вивчає фото - та відеоматеріали з місця події для встановлення причетних до побиття.
У ВЗГ нагадали, що сьогодні в Одесі на проспекті Шевченка мала відбутися прес-конференція Шуфрича. Коли туди прибули активісти "Правого сектора", Авто - і Євромайдану, народний депутат скасував свою участь у прес-конференції і попрямував до будівлі Одеської ОДА.
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Однак там, в результаті спроби активістів піддати Шуфрича "сміттєвій люстрації", депутат отримав тілесні ушкодження.
Слідчі органи одеської міліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство, вчинене групою осіб.