Аваков особисто контролює розслідування справи про побиття Шуфрича

Про це повідомляє відділ зв'язків з громадськістю ГУ МВС України в Одеській області.

Зараз слідство вивчає фото - та відеоматеріали з місця події для встановлення причетних до побиття.

У ВЗГ нагадали, що сьогодні в Одесі на проспекті Шевченка мала відбутися прес-конференція Шуфрича. Коли туди прибули активісти "Правого сектора", Авто - і Євромайдану, народний депутат скасував свою участь у прес-конференції і попрямував до будівлі Одеської ОДА.

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Однак там, в результаті спроби активістів піддати Шуфрича "сміттєвій люстрації", депутат отримав тілесні ушкодження.

Слідчі органи одеської міліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство, вчинене групою осіб.