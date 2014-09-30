В Одесі відкрили провадження за фактом побиття Шуфрича

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю головного управління МВС в Одеській області, сьогодні стався конфлікт між депутатом Шуфричем і групою осіб, які перешкоджали народному депутату потрапити всередину будівлі облдержадміністрації.

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«Словесна перепалка переросла в бійку, в ході якої Шуфричу було завдано тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми та струсу головного мозку», - повідомили у відділі.

Відомості про інцидент внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 296 ККУ (хуліганство).

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група Приморського районного відділу міліції.

Правоохоронцями вживаються заходи, спрямовані на встановлення обставин, а також осіб, причетних до скоєння вказаного правопорушення.

Як заявив журналістам лідер одеської організації «Правого сектора» Сергій Стерненко, Нестор Шуфрич та екс-голова Одеської ОДА, депутат Одеської облради Микола Скорик в будівлі обладміністрації намагалися провести прес-конференцію.

«Ми трохи запізнилися і застали момент, коли Шуфрича витягли з будівлі на вулицю... Шуфрич підтримує ДНР, він підтримує розкол України, стоїть на проросійських позиціях. Він, по суті, - зрадник українського народу і в українській Одесі йому не місце», - сказав Стерненко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Одесі проукраїнські активісти приготували сміттєвий бак для депутата Верховної Ради, кандидата в народні депутати Нестора Шуфрича, однак він на свою прес-конференцію, заплановану 30 вересня в офісі бізнес-центру «Шевченківський», не з'явився. Пізніше активісти напали на Шуфрича, коли він давав інтерв'ю деяким представникам ЗМІ. На ганку будівлі ОДА сталася бійка, після чого охорона Шуфрича, провівши попереджувальні постріли і розпиливши сльозогінний газ, відвезла депутата на машині. Прес-служба Одеського регіонального штабу партії «Опозиційний блок», заявила, що Шуфрича «госпіталізовано в шоковому стані» і зараз він перебуває в одній з клінік Одеси, де проходить обстеження.