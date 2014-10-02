Україну просять провести негайні реформи на селі
Вимре українське село — загине Україна. Партія «ЗАСТУП» вимагає від уряду провести негайні реформи на селі.
Про це на всеукраїнських зборах сільських голів, що проходять на Полтавщині, заявила голова Омельницької сільської ради, один із лідерів партії «ЗАСТУП» Олександра Шереметьєва.
За її словами, сьогодні в більшості сіл катастрофічна ситуація: через масовий від’їзд молоді села старіють і вимирають.
«Якщо сьогодні влада не зробить кардинальних кроків для захисту села, вже завтра всі українці можуть забути про якісні продукти на столах. Їх буде нікому вирощувати!», — зазначила Олександра Шереметьєва.
Селяни, котрі годують усю Україну, одержують мінімальні пенсії, копійки від закупівельників продукції й ледь зводять кінці з кінцями.
«Що сьогодні має селянин? У найкращому випадку сезонну роботу, мінімальну зарплатню, розбиті дороги. У деяких селах про воду із крану та газ тільки чули. У багатьох населених пунктах немає навіть елементарних соціальних умов — закриваються дитсадки, школи, молодь просто тікає із сільської місцевості», — зауважила Олександра Шереметьєва.
Вона підкреслила, що партія «ЗАСТУП», разом із селянами, розробила унікальну комплексну програму реформ села — «За рідну землю!». І закликає всіх політиків та чиновників об’єднати зусилля для її реалізації.