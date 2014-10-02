Склад Ради після виборів оновиться на третину – експерт

Таку думку політтехнолог, директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала висловив під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1».

Бала зазначив, що оновлення парламенту є дуже важливим, і народними депутатами мають обиратися професійні політики.

«Політика - це насправді професія, і не може столяр сісти за токарний станок і розпочати виробляти якусь суперпродукцію на токарному станку. І коли я чую, що люди, які пішли в політику кажуть: «Нічого, ми навчимося», то я хотів би їм сказати, що Україна немає часу вчитися», - сказав Бала.

Він додав, що «в мирний час це було б, можливо, доречно, але в цій ситуації, в якій зараз Україна, то парламент в силу тієї форми правління, яка є в нашій державі, має дати відповіді на всі ті виклики, які стоять перед Україною».

Читайте такожУ Раду балотується більше сотні депутатів, що голосували за "закони 16 січня"За словами експерта, на сьогодні основними напрямками, де мають бути чіткі дії, - є питання «миру-війни, питання економіки, зовнішньої політики».

Бала підкреслив, що не може бути так, щоб «один президент призначав одного розумного хлопця своїм заступником в Адміністрації президента, який відповідає за всі реформи в країні».

«Це нонсенс. Так не буває», - додав він.

За словами Бали, вирішувати важливі для країни питання має все суспільство.