Стан світової економіки гірший, ніж очікувалося – Лаґард

Про це заявила голова Міжнародного валютного фонду Крістін Лаґард, виступаючи в Джорджтаунському університеті у Вашингтоні, передає Радіо Свобода.

«Глобальна економіка слабша, ніж ми сподівалися шість місяців тому. Є відновлення, не зрозумійте мене неправильно. Але воно слабше, ніж ми очікували. Наш прогноз на 2015 рік є скромним. Це важливий фактор. Перспективи потенційного зростання знизилися», – зазначила Крістін Лаґард.

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За її словами, є тенденція до сильного зростання економіки у США і Великобританії, а також до падіння європейської економіки. Вона зазначила про велику ймовірність прискорення росту в найбідніших країнах, що розвиваються.