Немає причин відключення українців від електроенергії - Семерак

"Немає причин відключення від електроенергії для українців. Адже Україна є державою, яка експортує електроенергію на ринки сусідніх країн: Молдову, ЄС", — зазначив міністр в ефірі телеканалу новин "24".

Він зазначив, що вугілля для електростанцій закупили за кордоном і воно вже їде в Україну.

"На жаль, українські шахти захоплені, території, на яких вони розташовані контролюють терористи, і отримувати вугілля звідти ми не можемо. Але уряд України підписав зовнішні контракти, у тому числі з ПАР, з іншими країнами, на поставку необхідного вугілля. Це вугілля вже їде в Україну і ми абсолютно встигаємо у графік доставити це вугілля до електростанцій", — сказав Семерак.

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Урядовець зауважив, що на сьогодні загрози немає.

"В уряді немає на сьогоднішній момент відчуття загрози. Тому ті відключення електроенергії, які спостерігалися минулого тижня у деяких областях, сільській місцевості у першу чергу є на контролі уряду і ми розуміємо, що це не була потреба в енергобалансі. Це були певні дії, якими займаються компетентні органи", — сказав міністр Кабінету Міністрів.