Немає причин відключення українців від електроенергії - Семерак

04:17, 03 жовтня 2014
Політика
0 0

Міністр Кабінету Міністрів України Остап Семерак переконаний, що українцям не мають відключати електроенергію, оскільки Україна продає електроенергію за кордон.

Немає причин відключення українців від електроенергії

"Немає причин відключення від електроенергії для українців. Адже Україна є державою, яка експортує електроенергію на ринки сусідніх країн: Молдову, ЄС", — зазначив міністр в ефірі телеканалу новин "24".

Він зазначив, що вугілля для електростанцій закупили за кордоном і воно вже їде в Україну.

"На жаль, українські шахти захоплені, території, на яких вони розташовані контролюють терористи, і отримувати вугілля звідти ми не можемо. Але уряд України підписав зовнішні контракти, у тому числі з ПАР, з іншими країнами, на поставку необхідного вугілля. Це вугілля вже їде в Україну і ми абсолютно встигаємо у графік доставити це вугілля до електростанцій", — сказав Семерак.

Читайте такожУ Черкаській і Полтавській областях почали відключати електроенергію

Урядовець зауважив, що на сьогодні загрози немає.

"В уряді немає на сьогоднішній момент відчуття загрози. Тому ті відключення електроенергії, які спостерігалися минулого тижня у деяких областях, сільській місцевості у першу чергу є на контролі уряду і ми розуміємо, що це не була потреба в енергобалансі. Це були певні дії, якими займаються компетентні органи", — сказав міністр Кабінету Міністрів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter