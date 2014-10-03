«Свободівці» першими пройдуть люстраційну перевірку - Тягнибок
Олег Тягнибок заявив, що відразу після ухвалення закону «Про очищення влади» в парламенті він дав доручення представникам «Свободи» в центральних та місцевих органах виконавчої влади розпочати здійснення люстраційної перевірки.
«Зокрема, я доручив найближчим часом звільнити усіх чиновників, які підпадають під люстраційні вимоги ухваленого закону», - повідомив політик.
Як зазначає Тягнибок, за минулі півроку роботи в центральних та місцевих органах влади «свободівці» за результатами службових розслідувань ініціювали звільнення кілька сотень чиновників керівної ланки.
Читайте такожТягнибок: за підтримку сепаратизму потрібно позбавляти громадянстваВін також закликав громадських активістів і журналістів взяти активну участь у люстрації напередодні виборів.
«Якщо громадськість надасть нам докази невідповідності котрогось із наших кандидатів вимогам закону «Про очищення влади» або іншим антикорупційним законодавчим нормам, такого кандидата буде відкликано», — стверджує очільник українських націоналістів.
Нагадаємо, 1 жовтня міністри-«свободівці» Андрій Мохник та Ігор Швайка повідомили про початок процесу люстрації у відомствах, що вони очолюють: Міністерстві екології та Міністерстві аграрної політики та продовольства відповідно.