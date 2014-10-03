ОБСЄ визнає свою провину в допущенні сторонніх осіб в авто місії в Донецьку
19:17, 03 жовтня 2014Політика
0 0
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні визнає порушення власних правил безпеки.
REUTERS
Мова йде про інцидент, який стався ще на початку вересня в Донецьку, в результаті якого в автомобіль місії були допущені сторонні люди в уніформі.
Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті ОБСЄ сьогодні.
«Місія жалкує щодо інциденту, коли дві особи в уніформі сіли в наш автомобіль. Ми також вжили всіх заходів, щоб запобігти повторенню такого інциденту», - йдеться в заяві.
Читайте такожВ Україну прибуде делегація послів країн ОБСЄЯк повідомляв УНІАН, у Донецьку 2 жовтня в результаті обстрілу бойовиками загинув від осколкових поранень співробітник Міжнародного Комітету Червоного Хреста.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter