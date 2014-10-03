ОБСЄ визнає свою провину в допущенні сторонніх осіб в авто місії в Донецьку

Мова йде про інцидент, який стався ще на початку вересня в Донецьку, в результаті якого в автомобіль місії були допущені сторонні люди в уніформі.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті ОБСЄ сьогодні.

«Місія жалкує щодо інциденту, коли дві особи в уніформі сіли в наш автомобіль. Ми також вжили всіх заходів, щоб запобігти повторенню такого інциденту», - йдеться в заяві.

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