Томенко переклав Балозі слово ”гарт” російською

Народний депутат, член фракції БЮТ Микола ТОМЕНКО вважає, що новий політичний проект «Гарт» не матиме довгострокової перспективи .

Таку думку він висловив сьогодні кореспонденту УНІАН, коментуючи можливість створення Віктором БАЛОГОЮ нової пропрезидентської політичної сили на базі Фонду регіональних ініціатив «Гарт».

«Прогнози тут невтішні, бо я не бачу серйозних перспектив цього політичного проекту», - сказав М.ТОМЕНКО.

Він пояснив свою точку зору тим, що новий політичний проект досі не має чітко окресленої стратегічної мети. При цьому, зазначив М.ТОМЕНКО, політична мета цієї сили полягатиме у підтримці Президента України Віктора ЮЩЕНКА та перетворенні у пропрезидентську партію, жорсткій критиці на адресу лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО та «лояльної критики» на адресу нинішніх пропрезидентських партій.

«Водночас незрозуміла змістовна конструктивна місія цієї політичної сили, і це створить проблеми з її сприйняттям у суспільстві», - вважає народний депутат. М.ТОМЕНКО наголосив, що успішними є ті політичні проекти, які займаються просуванням іміджу свого лідера або “розкруткою” певного бренду.

При цьому, зазначив він, навколо «Гарту» немає жодного яскравого харизматичного лідера. «Проблема є і з брендом, оскільки «Гарт» російською перекладається як «закал», і це неоднозначно буде сприйматися в російськомовному середовищі» , - сказав М.ТОМЕНКО.

У зв’язку з цим народний депутат переконаний, що такий політичний проект можливий як тимчасова форма реалізації певного завдання, однак довгострокової перспективи він не матиме.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого голова Фонду регіональних ініціатив «Гарт», народний депутат від “Наша Україна – Народна самооборона” Ігор КРІЛЬ спростував поширену у ЗМІ інформацію про створення на базі цього фонду нової політичної партії.