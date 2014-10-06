Донецький аеропорт усе ще може приймати важкі літаки - РНБО
13:46, 06 жовтня 2014Політика
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Спікер РНБО Андрій Лисенко повідомив, що незважаючи на бої, злітно-посадкова смуга Донецького аеропорту може приймати важкі літаки, які доставляють військову техніку.
Донецький аеропорт усе ще може приймати важкі літаки / ТСН
Про це Лисенко повідомив під час брифінгу в Києві.
"Злітно-посадкова смуга Донецького аеропорту знаходиться в задовільному стані. Вона може приймати навіть важкі літаки, які можуть доставляти озброєння і військову техніку. Це кілька кілометрів", - заявив Лисенко.
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Локальні перестрілки тривають в районі Донецького аеропорту
Як повідомляв УНІАН бої за донецький аеропорт тривають уже кілька тижнів. Зокрема, вранці 5 жовтня бойовики атакували аеропорт двічі.
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