Донецький аеропорт усе ще може приймати важкі літаки - РНБО

Про це Лисенко повідомив під час брифінгу в Києві.

"Злітно-посадкова смуга Донецького аеропорту знаходиться в задовільному стані. Вона може приймати навіть важкі літаки, які можуть доставляти озброєння і військову техніку. Це кілька кілометрів", - заявив Лисенко.

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Як повідомляв УНІАН бої за донецький аеропорт тривають уже кілька тижнів. Зокрема, вранці 5 жовтня бойовики атакували аеропорт двічі.