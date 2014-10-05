Вранці бойовики двічі атакували донецький аеропорт. Обстріли тривають

Про це повідомив керівник прес-центру АТО Владислав Селезньов, передає "Українська правда" В 5:10 була перша атака з танками і стрілецькою зброєю. Піхота при підтримці танків пішла, як завжди. Друга атака була в 9:50. Танки вийшли на вогневі позиції і почали бити прямою наводкою по терміналах", - повідомив Владислав Селезньов.

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За його словами, станом на 11:30 в аеропорту тривають обстріл і локальні перестрілки. Крім того, він додав, що за минулу добу позиції українських сил обстріляні 40 разів, у відповідь сили АТО відкривали вогонь 57 разів.

Крім цього, він розповів, що після пожежі у другому терміналі донецького аеропорту, яка сталася 3 жовтня, від будівлі майже нічого не залишилося.