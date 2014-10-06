В Україну прибули більше ста вантажівок гумдопомоги від Німеччини

За повідомленням прес-служби глави держави, про це повідомив Петро Порошенко Ангелі Меркель під час телефонної розмови.

Порошенко подякував Меркель за направлення в Україну гуманітарної допомоги.

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Як повідомляв УНІАН, Порошенко та Меркель обговорили процес мирного врегулювання на Донбасі. Співрозмовники констатували, що відсутність сталого прогресу з виконанням Мінських домовленостей, а також продовження обстрілів з боку бойовиків ставлять під загрозу план мирного врегулювання.