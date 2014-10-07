За вихідні в донецькому аеропорту загинуло 427 бойовиків – «Азов»

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив представник полку особливого призначення «Азов» Андрій Дзиндзя.

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«У терористів в Донецьку почалася паніка. У морзі нарахували 427 терористів, яких привезли з аеропорту, і це тільки за вихідні дні. Бійці Мотороли, які поранені лежать у лікарні, кажуть, що їх зливають і сьогодні буде їх останній бій. Також бійці розповідають, що їх командир зрадив, залишив в аеропорту, а сам втік роздавати автографи на честь 6 місяців ДНР», – написав Дзиндзя.