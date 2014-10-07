Філатов: Сміттєві баки можуть стати лише початком

Про це сказав заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Борис Філатов під час зустрічі зі студентами дніпропетровських вузів у конференц-залі Митної академії України.

Читайте такожБорис Філатов йде на вибори по мажоритарці«Чесно кажучи, я сам цього не розумію, чому всі люди, проти яких виступав Майдан, лишаються на місцях, та вважаю, що якщо так буде продовжуватися й далі, то для цих людей все закінчиться плачевно. Сміттєві баки це тільки початок», - попередив Філатов.

На його думку, є дві моделі поводження у таких випадках.

«У першому слід застосувати або люстрацію, або десепаратизацію, або ж досвід прибалтійських держав. Тоді громадське невдоволення має отримати відповідний вихлоп.

Або ж, якщо ми розуміємо, що не в змозі цього виконати, тоді ми повинні просто, як Нельсон Мандела, який «відбарабанив» 27 років у в'язниці, вийшовши на волю, побачив, що якщо він негайно почне розправу над прибічниками апартеїду, буде громадянська війна. Тому він пішов шляхом комісій для примирення.

Тобто, у нас можливі два шляхи, але коли в нас нема ні миру, ні люстрації, то сміттєві баки - лише початок», - сказав Борис Філатов.