Санкції проти Росії можуть бути посилені - МЗС Польщі

Про це міністр закордонних справ Польщі Ґжеґож Схетина сказав в інтерв’ю телеканалу Polsat News 7 жовтня, передає Радіо Свобода.

Порушення припинення вогню на сході України, за його словами, спричинило відновлення дипломатичного тиску на Москву. Західні держави звинувачують Росію в наданні військової підтримки сепаратистам, Кремль заперечує ці твердження.

Читайте такожНуланд вимагає від РФ виконання "всіх до одного" мінських пунктів для зняття санкцій«Якщо Росія не змінить свою політику, санкції будуть посилені, і вони дадуть про себе знати ще більше», – наголосив Схетина.

«Усі європейські країни говорять в один голос, разом з Австралією, США і Канадою. Вільний світ говорить «ні» такій політиці», – додав міністр.

Схетина був призначений міністром закордонних справ у вересні. Його попередник, Радослав Сікорський, був обраний спікером польського парламенту.