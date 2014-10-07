За час режиму припинення вогню на Донбасі загинули 33 мирних жителі
17:04, 07 жовтня 2014Суспільство
0 0
Внаслідок обстрілів бойовиків за час режиму припинення вогню на Донбасі загинули 33 мирних жителі.
REUTERS
Про це повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос, передає радіо "Свобода". За його словами, це ті дані, що є в даний час у військових прокуратурах, де порушені всі кримінальні провадження.
Читайте такожНАТО закликає РФ вплинути на бойовиків для дотримання режиму припинення вогню
Анатолій Матіос також заявив, що з початку режиму припинення вогю на Донбасі загинули 64 українських військових, 364 були поранені.
Режим припинення вогню на сході України формально діє з 5 вересня, коли тристороння контактна група Україна-Росія-ОБСЄ у Мінську підписала протокол, який передбачав перемир’я.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter