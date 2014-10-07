За час режиму припинення вогню на Донбасі загинули 33 мирних жителі

Про це повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос, передає радіо "Свобода". За його словами, це ті дані, що є в даний час у військових прокуратурах, де порушені всі кримінальні провадження.

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Анатолій Матіос також заявив, що з початку режиму припинення вогю на Донбасі загинули 64 українських військових, 364 були поранені.

Режим припинення вогню на сході України формально діє з 5 вересня, коли тристороння контактна група Україна-Росія-ОБСЄ у Мінську підписала протокол, який передбачав перемир’я.